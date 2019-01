Dresden

Mit Pyrotechnik haben unbekannte Täter in der Neujahrsnacht eine Haltestelle am Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz demoliert. Als unbeteiligte Passanten die Täter zur Rede stellen wollten, wurden sie von ihnen angegriffen, so die Polizei. Drei der couragierten Bürger erlitten dabei leichte Verletzungen, einer davon musste sich in medizinische Behandlung begeben. Die Täter konnten unerkannt flüchten, noch ehe hinzugerufene Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.

Um wie viele Täter es sich genau handelt, ist laut Polizei bislang nicht bekannt.

Von ttr