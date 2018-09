Dresden

Unbekannte haben am Freitagabend in der Neustadt versucht, einen 24-Jährigen zu berauben. Das Tatopfer und sein gleichaltriger Freund waren auf der Hauptstraße unterwegs, als sie plötzlich von acht Personen umringt wurden. Einer aus der Gruppe forderte den 24-Jährigen laut Polizeiangaben auf, seine mit dem Logo des Hamburger SV bedruckte Jacke herauszugeben. Als sich der junge Mann weigerte, versuchte der Täter die Jacke an sich zu reißen. Da der Freund des Angegriffenen einschritt, erhielt er vom Täter einen Schlag ins Gesicht und wurde leicht verletzt. Als beide Opfer um Hilfe riefen, ließen die Täter von ihnen ab und flüchteten.

Von DNN