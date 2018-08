Dresden

Die Neustädter Hausbrauerei Schwingenheuer war in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Unbekannte hatten Angaben der Polizei zufolge gewaltsam die Tür der Brauerei im Gebäude an der Schönbrunner Straße in der Äußeren Neustadt geöffnet und anschließend das Büro durchwühlt. Die Einbrecher klauten verschiedene Schlüssel und rund 180 Euro. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Von seko