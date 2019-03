Dresden

Gleich zwei Autohäuser sind seit Montagmittag Opfer von Dieben geworden. Gegen 12 Uhr entwedeten Unbekannte einen weißen Ford Transit vom Gelände eines Autohauses an der Reisewitzer Straße. Der Wert des gestohlenen Neuwagens beträgt rund 30.000 Euro. Am Mittwochmorgen geriet ein Autohaus an der Dohnaer Straße ins Visier von Dieben. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände und verließen es miteinem Fiat Ducato. Der Wert des Transporters wird mit rund 35.000 Euro beziffert,

Von kcu