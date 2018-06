Dresden

Drei unbekannte Täter bedrohten am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr den 35-jährigen Geschädigten und seine Lebensgefährtin an der Riesaer Straße in Pieschen mit einem Messer und forderten deren Wertsachen, berichtet die Dresdner Polizei. Das Paar übergab den Tätern daraufhin ihre beiden Mobiltelefone und eine Handtasche. In der Handtasche befanden sich ca. 115,- Euro Bargeld und eine EC-Karte.

Von Aaron Wieland