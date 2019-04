Dresden

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 23 Uhr am Dienstag und 11:30 Uhr am Mittwoch Zugang zu einer Garage an der Großenhainer Straße. Sie entwendeten zwei Motorradhelme, eine Motorradkombi und verschiedene Werkzeuge. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird von der Polizei mit 1300 Euro beziffert.

Von PS