Dresden

Am Pfingstwochenende sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Windmühlenstraße in Niedersedlitz eingebrochen. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und stahlen verschiedenen Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 2 200 Euro. Zu dem entstandenen Sachschaden sowie zum genauen Tatzeitpunkt kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Von DNN