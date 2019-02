Dresden

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Diebe auf der Lohrmannstraße in Reick in einen Skoda Octavia und einen Mercedes eingebrochen. Laut Polizei zerschlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe und stahlen eine Stange Zigaretten und ein Handy aus den beiden Autos. Abschließende Angaben zum Schaden liegen der Polizei im Moment noch nicht vor.

Von lp