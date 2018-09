Dresden

Im Zweitraum zwischen von Sonntagnachmittag auf Montagmittag sind im Dresdner Stadtgebiet vier Autos aufgebrochen worden. In der Altstadt, in Niedersedlitz, Gruna und in der Inneren Neustadt haben sich Unbekannte laut Polizeiangaben jeweils an einem Wagen zu schaffen gemacht.

So schlugen die Täter die Seitenscheibe eines in einer Tiefgarage an der Rosenstraße abgestellten Nissan ein und stahlen einen Rollkoffer mit Bekleidung. Auch a der Lugaer Straße wurde in einer Tiefgarage die Seitenscheibe eines Citroen eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine Sonnenbrille gestohlen. Auf der Basteistraße schlugen die Unbekannten die Seitenscheibe eines Ford ein und stahlen eine auf dem Rücksitz liegende Sporttasche. Außerdem zerstörten sie auf der Theresienstraße bei einem Dacia die Seitenscheibe und entwendeten einen Rucksack, in dem sich persönliche Dokumente und Bargeld befanden. Der Gesamtschaden ist noch unbeziffert, teilt die Polizei mit.

