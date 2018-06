Dresden

Wegen eines Klappstuhls sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch im Möbelhaus Höffner in Dresden-Kaditz eingebrochen. Sie hebelten eine Schiebetür auf, die die Verkaufsräume von der Tiefgarage trennt und gelangten so in das zum Elbepark gehörende Geschäft.

Dabei wurden sie gestört und flüchteten mit ihrer Beute. Deren Wert: rund zehn Euro. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor, er dürfte aber ein Vielfaches des Klappstuhlwerts betragen.

Von uh