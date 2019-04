Dresden

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kesselsdorfer Straße aufgebrochen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räume. Entwendet wurde dem ersten Überblick nach nichts. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Von kcu