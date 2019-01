Dresden

In einem Zeitraum von fünf Tagen zwischen dem 23.12 und dem 27.12.2018 haben Unbekannte ein Wohnhaus an der Bernhardstraße in Plauen beschädigt. Laut Polizei brachen die Täter ein Hoftor auf und beschmutzten die Fassade mit Bitumen. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 5000 beziffert.

Von lp