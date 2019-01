Dresden

Auf der Boltenhagener Straße in Klotzsche hat sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Totalschäden ereignet. Verantwortlich für die Kollision ist vermutlich eine 35-jährige Renaultfahrerin, die einen Opel während des Abbiegeprozesses überholte.

Der Opelfahrer wollte laut derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nach links in den Winkelweg abbiegen. Darum verminderte er sein Tempo. Das bemerkte die Autofahrerin hinter dem Opel zu spät oder gar nicht und zog links an dem Fahrzeug vorbei.

Somit rammte der Opel unversehens in die Beifahrerseite des Renaults und schob das Auto auf den Gehweg. Dort schleuderte die Renaultfahrerin dann frontal an einen Baum, so dass der Airbag ausgelöst wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frau Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Sicherung der Unfallstelle konnte der Verkehr geregelt an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von MH