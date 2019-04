Dresden

Ein 58-jähriger Dresdner hat sich am Donnerstag nicht von Trickbetrügern übertölpeln lassen. Der Mann aus Striesen erhielt am Mittwoch einen Anruf, bei dem ihm sein Gesprächspartner einen Gewinn von 29 400 Euro offerierte. Am Donnerstag meldete sich die vermeintliche Glücksfee wieder und erklärte, der glückliche Gewinner müsse eine Gebühr in Höhe von 900 Euro entrichten – in Form von Stream-Karten, deren Codes er telefonisch mitteilen sollte. Der 58-Jährige durchschaute den plumpen Versuch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Von DNN