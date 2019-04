Striesen

In der Nacht zum Donnerstag ist es Dieben gelungen, in das Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium an der Haydnstraße einzubrechen. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang in das Gebäude. Mehrere Türen wurden aufgehebelt und die Diebe durchsuchten die Räume. Mehrere hundert Euro Bargeld sowie zwei Tresore aus dem Sekretariat und einem Büro stahlen die Täter, wie die Polizei mitteilte. Angaben zum Wert des Diebesgutes sowie zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Von heh