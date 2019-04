Dresden

Am Osterwochenende sind Unbekannte in mehrere Büros an der Scharfenberger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Firmengebäude und brachen im Inneren mehrere Türen auf. Einem ersten Überblick nach ließen die Täter einen Tresor mitgehen.

Zum Inhalt des Tresors liegen allerdings noch keine genauen Angaben vor. Der entstandene Sachschaden beläuft rund 6.000 Euro.

Von mb