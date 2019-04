Dresden

Am Freitagmittag hat sich auf einer Treppe von der Budapester Straße Richtung Ammonstraße ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine 89-Jährige ging den östlichen Brückenabgang von der Bücke Budapester Straße in Richtung Busparkplatz an der Ammonstraße. Sie stürzte dabei und fiel mehrere Treppen hinunter, wie die Polizei mitteilte. Rettungsmaßnahmen wurden zwar eingeleitet, jedoch verstarb sie an ihren Verletzungen.

Von heh