Dresden

Am Donnerstatgnachmittag ist ein Radfahrer Opfer eines Verkehrsunfalls an der Leipziger Straße geworden. In Höhe der Rehefelder Straße überquerte der 39-Jährige die Leipziger Straße zwischen den wartenden Autos. Dabei wurde er von einem in Richtung Trachau fahrenden PKW Toyota Avensis erfasst. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Toyota trug Schäden an der Motorhaube und der Frontscheibe davon. Der Fahrer des Toyotas blieb unverletzt. Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von kcu