Dresden

Ein 28-jähriger Marokkaner ist am Sonntagabend in Prohlis an einer Stichverletzung gestorben. Tatverdächtig ist ein 38-Jähriger, der sich derzeit in Polizeigewahrsam befindet. Der Tunesier soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zahlreiche Polizeifahrzeuge stehen in der Nähe des Tatorts. Quelle: Tino Plunert

Die beiden Männer gerieten ersten Erkenntnissen der Polizei nach gegen 20 Uhr in Streit. Der Ältere stach auf sein Opfer ein, das trotz medizinischer Versorgung kurze Zeit später verstarb. Der mutmaßliche Täter konnte noch in der Nacht zum Montag in seiner Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der genaue Tatablauf und auch das Motiv müssen noch ermittelt werden. Noch am Montag war ein großes Polizeiaufgebot in der Gegend unterwegs und suchte nach Hinweisen und Tatwerkzeug.

Von fkä