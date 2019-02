Dresden

Bei einem Arbeitsunfall am Freitagabend ist im Dresdner Stadtteil Cossbaude ein Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr Dresden mit. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr bei Umschlagarbeiten mit einem LKW-Ladekran auf dem Sportplatz des TSV Cossebaude am Gohliser Weg. Der Fahrer eines LKW mit Ladekran wollte an einem Fußballplatz Werbebanden entladen. Aus noch unbekannter Ursache wurde der LKW-Fahrer unter dem Kran eingeklemmt.

Die Berufsfeuerwehr (Wachen Übigau und Albertstadt) und die Freiwillige Feuerwehr Cossebaude waren zur Rettung herbeigeeilt. Doch ihre Bemühungen waren vergeblich. Seine Verletzungen waren so schwerwiegend, dass der 47jährige noch an der Unfallstelle starb. Im Einsatz waren weiterhin ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei. Die Ermittlungen sind angelaufen.

Von DNN