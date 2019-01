Dresden

Unbekannten ist es gelungen, in den vergangenen Tagen unbemerkt ein Motorboot zu stehlen. Sie verschafften sich im Zeitraum vom 28. Dezember ist vergangenen Montag Zugang zu einem Grundstück an der Kauschaer Straße in Dresden. Dort stand das Motorboot der Marke „Four Winns 215 Sundowner“. Zum einfachen Abtransport ließen die Diebe den zugehörigen Transportanhänger auch gleich mitgehen. Der Schaden summiert sich auf 30.000 Euro.

Von fkä