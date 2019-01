Dresden-Striesen

Am Donnerstag hat sich ein Betrüger bei einer 78-jährigen Seniorin in Striesen per Telefon gemeldet. Dieser gab sich als Rechtsanwalt ihrer Rentenversicherung aus und versuchte durch die Falschinformation, dass noch offene Gewinnspiel-Abo Zahlungen offen seien, der Frau Geld zu entwenden. Unter dem Vorwand, dass bei nicht getätigten Zahlungen die Rente der Frau gepfändet werden würde, sollte diese 3.500 Euro zahlen, wie die Polizei mitteilte. Kurz daraufhin überwies die Seniorin 1.100 Euro auf ein thailändisches Konto. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

