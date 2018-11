Dresden

Per Telefon haben Betrüger 900 Euro von einem Mann ergaunert. Die Unbekannten riefen am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr bei dem 49-Jährigen an und versprachen ihm einen Gewinn von 27.000 Euro. Um diesen zu erhalten, sollte er Gutscheinkarten für die Internet-Spiele- und Medien-Plattform „Steam“ kaufen. Der Mann erwarb 18 Karten zu je 50 Euro und gab die Gutschein-Codes telefonisch an die Täter weiter, so die Polizei. Anschließend forderten die Unbekannten erneut eine Gebühr von 4.700 Euro – mit der Begründung, dass sich der Gewinn erhöht hätte. Das erschien dem 49-Jährigen seltsam und er meldete den Vorfall der Polizei.

Von ttr