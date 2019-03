Dresden

Am Nürnberger Ei in Dresden ist am Donnerstagvormittag ein Taxi mit einem Mercedes-Kleintransporter kollidiert. Nach ersten Informationen wollte die Taxifahrerin, unterwegs in Richtung Nossener Brücke, nach links in die Hohe Straße einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Mercedes.

Der Wagen fuhr dem Taxi in die Seite und wurde anschließend gegen einen Lichtmast gedrückt. Beide Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rückte an, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen. Die Nürnberger Straße musste in Richtung Zellescher Weg gesperrt werden.

Von fkä