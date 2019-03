Dresden

Ein erneuter Überfall auf eine Tankstelle in Dresden scheint aufgeklärt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahmen die Beamten am Wochenende zwei junge Deutsche vorläufig fest. Die 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen gerieten durch Zeugenhinweise ins Visier der Ermittler. Der Jüngere befindet sich noch in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Die Shell-Tankstelle an der Leipziger Straße war am Donnerstagabend überfallen worden. Zwei mit Basecaps, Kapuzen und Tüchern vermummte Männer hatten eine 41 Jahre alte Angestellte mit einer Waffe und einem Schlagstock bedroht und einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet. Danach gelang ihnen zunächst die Flucht.

Es war bereits der fünfte Tankstellenüberfall in diesem Jahr im Stadtgebiet. Im Februar waren eine 18-Jährige und ein Komplize festgenommen worden, die insgesamt vier Überfälle begangenen haben sollen.

Von fkä