Dresden

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Flensburger Straße festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen Bekleidung, Spirituosen und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Von na