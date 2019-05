Dresden

Am Mittwochnachmittag haben Einsatzkräfte der Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Wasserwacht sowie Rettungsschwimmer nach einem vermissten Elbschwimmer gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann in der Nähe des Fährgartens Johannstadt im Beisein anderer Personen in der Elbe baden gegangen und kurze Zeit später nicht wieder aufgetaucht sein. Mit mehreren Booten und einem Polizeihubschrauber wurde die Elbe abgesucht. Schließlich musste die Suche ergebnislos abgebrochen werden. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befanden sich Kräfte der Wasserwacht und Rettungsschwimmer aus ganz Sachsen zu einem Ausbildungstag am Moritzburger Weg an der Elbe. Die Helfer schlossen sich sofort mit mehreren Booten der Suche an.

Von fg