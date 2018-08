Dresden

Der seit Mittwoch vermisste 14-jährige John-Lee B. aus Prohlis ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Junge am Donnerstag in Dresden aufgegriffen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Straftatverdacht besteht nicht. John-Lee war am Mittwochmorgen letztmals in seiner Schule an der Gamigstraße gesehen worden. Nachdem er sie verließ, war sein Aufenthaltsort unbekannt. Da die Beamten den 14-Jährigen bei einer Prüfung seiner möglichen Anlaufpunkte nicht ausfindig machen konnten, hatten sie sich am Donnerstag schließlich an die Öffentlichkeit gewandt.

Von Stefan Schramm