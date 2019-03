Dresden

Auch mehrere Tage nach „Eberhard“ ist die Dresdner Feuerwehr noch mit der Beseitigung der Sturmschäden beschäftigt. Sie wurde am Donnerstag an die Radeburger Landstraße gerufen, weil ein Baum auf ein Einfamilienhaus gestürzt war.

Auch am Mittwoch wurden die Kameraden zu insgesamt fünf Einsätzen aufgrund von Sturmschäden alarmiert. In der Franz-Lehmann-Straße drohte eine fast 20 Meter hohe Fichte in einen Hinterhof zu stürzen. Auf dem Moosleitenweg war ein 15 Meter hoher Baum auf die Straße gefallen und hatte dabei sowohl die Straßenbeleuchtung als auch Zäune beschädigt.

Von DNN