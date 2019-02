Dresden

Am späten Donnerstagnachmittag ist es in Dresden-Leuben zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An der Kreuzung Stephensonstraße Ecke Hertzstraße kollidierte ein BMW mit einem Suzuki. Dabei wurde der BMW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des BMW, seine Beifahrerin und die Suzuki-Fahrerin wurden verletzt. Die Unfallursache ist bisher noch unklar. Für die Rettung- und Bergungsmaßnahmen wurde die Kreuzung gesperrt.

Von fg