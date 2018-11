Dresden

Am Donnerstagmittag ist es auf der Ludwig-Kossuth-Straße bei einem Abbiegevorgang zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mazda und einer Straßenbahn der Linie 8 gekommen. Laut Polizei wollte die Fahrerin des Pkw gegen 12 Uhr nach links in die Straße Am Torfmoor abbiegen. Sie übersah dabei eine in Richtung Hellerau fahrende Straßenbahn. Diese hatte keine Zeit mehr zu bremsen und prallte gegen den Mazda.

Am Pkw entstand wahrscheinlich ein Totalschaden, während die Fahrerin unverletzt blieb. Der Straßenbahnbetrieb auf der Linie 8 war für eine Stunde unterbrochen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lp