Dresden

Eine Straßenbahn der Linie 7 ist am Sonntagabend in Dresden-Gorbitz entgleist. Die Bahn war gegen 18.20 Uhr in Richtung Löbtau unterwegs, als das erste Drehgestell aus den Schienen sprang. Keine einfache Situation, schließlich stand der 56 Tonnen schwere Zug nun auf abschüssiger Strecke da. Fahrgäste wurden zum Glück nicht verletzt.

Eine zweite Bahn soll verhindern, dass sich der entgleiste Zug plötzlich doch weiterbewegt. Quelle: Roland Halkasch

Die Feuerwehr rückte an. Eine weitere Straßenbahn sicherte den Havaristen vor einer unerwünschten Weiterfahrt während der Bergungsarbeiten. Dann setzten die Feuerwehrleute mit hydraulischen Hebern die Bahn wieder ins Gleis. Die Strecke Pennrich-Gorbitz musste derweil etwa zwei Stunden lang gesperrt bleiben. Die Dresdner Verkehrsbetriebe richteten Ersatzverkehr ein.

Von rh