Dresden

Erneut ist in Dresden eine Straßenbahn im Winterdienst entgleist. Nachdem am späten Montagabend eine Bahn am Comeniusplatz aus den Schienen sprang, passierte es am Mittwochvormittag auf der Eisenbahnstraße zwischen der Leipziger Straße und dem Bahnhof Neustadt. Tatsächlich handelt es sich um ein und dieselbe Bahn, die jeweils die Gleise von Eis frei fahren sollte.

Die Feuerwehr arbeitet an der Bergung des tonnenschweren Gefährts. Die Straße ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Von fkä