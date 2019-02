Dresden

Am späten Montagabend ist auf dem Comeniusplatz eine Straßenbahn entgleist. Die Bahn war auf Dienstfahrt im Winterdiensteinsatz und bog gerade von der Fetscherstraße in die Stübelallee ab, als in Höhe der Haltestelle das erste Drehgestell aus den Gleisen sprang. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die tonnenschwere Bahn wieder fahrbereit zu machen. Die Stübelallee war bis gegen 2 Uhr gesperrt.

Von halk