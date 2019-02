Dresden

Vergangenen Sonntagmorgen gegen 9.00 Uhr wurde ein schwer verletzter junger Mann von Passanten auf dem Gehweg am Hagebuttenweg gefunden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige Libyer am Abend zuvor in der Dresdener Neustadt unterwegs gewesen war, als plötzlich drei Unbekannte versuchten ihm sein Handy zu rauben. Einer der Täter fügte dem 19-Jährigen dabei eine Stichverletzung zu. Das Opfer bemerkte dies offenbar nicht sofort, sondern erst auf dem Heimweg. Er wurde anschließend sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat anschließend die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

Von Jennifer Georgi