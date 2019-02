Dresden

Am Montagabend sorgte ein parkendes Fahrzeug an der Bayrischen Straße für einen Einsatz der Bundespolizei und Sprengstoffexperten des LKA Sachsen. Der Wagen wurde kontrolliert, ein Spürhund schlug an: In der Verkleidung des Kofferraums entdeckten die Experten 17 Handgranaten.

Das Fahrzeug war zuvor ins das Visier der Ermittler geraten und zwei Insassen wegen des Verdachtes der illegalen Einreise festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung der Personen in den Diensträumen der Bundespolizei, fand man bei einem der Männer eine geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz.

Während des Einsatzes sperrte die Bundespolizei die Bayrische Straße.

Gegen 23.50 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Von mb