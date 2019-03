Dresden

Zu einem tragischen Unfall ist es am Mittwochnachmittag an der Rennplatzstraße gekommen. Eine Mutter überquerte mit ihrem Sohn etwa 100 Meter vor der Winterbergstraße die Fahrbahn. Nach dem sie die in der Linksabbiegerspur verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge passiert hatten, trat der Siebenjährige plötzlich zwischen den Autos hervor und betrat die Rechtsabbiegerspur. Der 65-jährige Fahrer eines Citroen Berlingo konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind.

Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Von PS