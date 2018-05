Dresden

Bundespolizisten haben am Sonntagnachmittag einen Serben am Hauptbahnhof festgenommen, weil er sich der geltenden Einreisesperre und seinem Aufenthaltsverbot für das Bundesgebiet widersetzt hatte. Stattdessen war der 27-Jährige mit dem Bus nach Dresden gereist und beabsichtigte, weiter mit dem Zug nach Hamburg zu fahren. Gegen den Serben wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet trotz Einreise- und Aufenthaltsverbot eingeleitet.

Aufgrund von mehreren strafrechtlichen Verstößen wie Wohnungseinbrüchen und Diebstahlshandlungen musste der serbische Staatsbürger bereits eine Haftstrafe von über einem Jahr absitzen. Der Mann stellte seit dem Jahr 2012 mehrfach Asylanträge in Deutschland.

In Anbetracht seines Vorstrafenregisters durfte der junge Mann nicht mehr freiwillig ausreisen, sondern musste auf richterlichen Beschluss einen Tag in Haft verbringen. Am Pfingstmontag wurde er laut Polizeiangaben nach Tschechien zurückgebracht und in Petrovice an die Behörden übergeben.

Von DNN