Dresden

Eine Seniorin aus Tolkewitz hat am Montagnachmittag pfiffig auf einen Betrugsversuch reagiert. Unbekannte riefen die 91-Jährige an, um ihr einen vermeintlichen Gewinn von 47 000 Euro mitzuteilen. Zur Auszahlung sei eine Gebühr von 700 Euro nötig, so die Anrufer.

Die Seniorin ging zum Schein auf das Angebot ein und verständigte die Polizei. Es wurde eine Geldübergabe anberaumt, zu der allerdings keine Geldboten auftauchten.

Ein Täter rief erneut an und forderte die Gebühr in Form von Guthaben-Karten für den Online-Dienst ’Steam’ ein. Darauf ging die Frau nicht ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von PS