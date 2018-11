Mannheim

In Mannheim sind am Samstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs sechs Dynamo-Fans von einer Gruppe von etwa 20 Unbekannten angegriffen worden. Die größtenteils in der Metropolregion Rhein-Neckar ansässigen Dresden-Anhänger waren mit einem Kleinbus unterwegs und wollten drei Mitfahrer am Bahnhof aussteigen lassen.

Dynamo-Fan im Gesicht verletzt

Die Unbekannten, die laut Polizei dem Aussehen nach der Fanszene des SV-Waldhof Mannheim zurechenbar sind, näherten sich von hinten. Sie stahlen einen Fanschal, schubsten und schlugen die Dresdner Fans, die sich schließlich in den Bus retteten. Eine zweite Gruppe näherte sich den Aussagen nach in diesem Moment von vorne. Während der Auseinandersetzung entwendeten die Angreifer aus dem geöffneten Kofferraum – es wollten ja gerade drei Dresden-Fans aussteigen – Rucksäcke, Taschen und Jacken.

Ein Dresdner Fan kam mit erheblichen Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei Mannheim ermittelt wegen Landfriedensbruch, Verdacht des Raubes, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Nötigung. Hinweise zum Vorfall werden unter (0621) 174 3310 entgegengenommen.

Von fkä