Dresden

Bei einem Unfall im Lockwitzgrund ist am frühen Sonntagmorgen ein Seat-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 3.30 Uhr in Richtung Dresden unterwegs, als er kurz nach der Autobahnbrücke in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Seat prallte gegen einen Lichtmast, beschädigte ein Hoftor, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Seat entstand Totalschaden. Die Feuerwehr setzte einen Kran ein, um den Seat wieder auf die Räder zu drehen und den Lichtmast zu fällen. Während der Bergungsarbeiten war der Lockwitzgrund gesperrt. Im Einsatz waren Kameraden der Wachen Altstadt und Albertstadt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Lockwitz. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk