Dresden

Zwei Schwerverletzte und ein gefällter Baum sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Nachmittag des Heiligen Abends kurz vor der Einfahrt in den Tunnel Wiener Platz ereignete. Gegen 13.40 Uhr hatte der Fahrer eines Mercedes Benz auf der Sidonienstraße in einer Kurve die Kontrolle über seinen SUV verloren. Der Wagen schleuderte über die Straße und knallte gegen einen Baum.

Die Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und der Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehrmänner fällten auch den Baum, den die Wucht des Einschlags fast komplett entwurzelt hatte. Am Wagen entstand Totalschaden. Die Sidonienstraße musste gesperrt werden. Wieso der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wird nun ermittelt.

Von rh