Ein Schwarzfahrer hat am Dienstagmorgen eine Zugbegleiterin in einer Dresdner S-Bahn angegriffen und verletzt. Der Mann konnte kein Ticket vorweisen, als ihn die 52-Jährige gegen 7.22 Uhr in der S2 auf Höhe des Bahnhofs Dresden-Mitte ansprach. Da er kein Ticket vorweisen konnte, wollte die Zugbegleiterin eine sogenannten Fahrpreisnacherhebung erstellen.

Dabei stieß sie der Schwarzfahrer brutal zur Seite und flüchtet am Bahnhof Dresden-Neustadt aus der S-Bahn. Durch den heftigen Stoß prallte die Zugbegleiterin an das Metallgestell einer Sitzgruppe und zog sie sich ein Hämatom am linken Bein zu.

Die Bundespolizei sucht nun nach dem Täter um bittet Zeugen um Hinweise. Wer sich am Morgen des 14. Augusts in der S2 von Pirna nach Dresden-Flughafen befand und den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0351/ 81 50 20 bei der Bundespolizei Dresden zu melden.

