Pieschen

Die Kinder der 8. Grundschule an der Konkordienstraße in Pieschen sind von einem unbekannten Mann in der Nähe ihrer Schule angesprochen worden. Die Schüler im Alter von sieben bis zehn Jahren meldeten dies ihren Eltern und Lehrern. Der Schulleiter kontaktierte daraufhin umgehend die Polizei. Die Beamten ermitteln derzeit zu den Hintergründen der Schilderungen.

Am Freitag gab es ein ähnliche Meldung von einer Situation zwischen einem Autofahrer und einem Kind. Kurz darauf gab die Polizei allerdings eine Entwarnung. Es handelte sich demnach um einen Vater, der sein Kind zur Schule gebracht hatte.

