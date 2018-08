Dresden

Nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit Messern hat sich eine Gruppe am Sonnabend eine Schlägerei vor dem Rundkino an der St. Petersburger Straße geliefert. Bei der Auseinandersetzung gegen 18.40 Uhr haben sich nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei mindestens zwei Personen verletzt. Festgenommen wurde noch keiner der Beteiligten, auch konnte die Polizei am Sonntag noch keine gesicherten Angaben über die Anzahl der an der Schlägerei beteiligten Personen machen. Die Ermittlungen sollen am Montag fortgesetzt werden.

Von tg