Zu den Schlägen bei einer Fahrgastkontrolle am Donnerstagnachmittag hat sich ein weiterer Augenzeuge gemeldet. Er schildert die Vorgänge in einer Straßenbahn der Linie 7 ganz anders als ein angeblicher Augenzeuge, der sich Ende vergangener Woche im sozialen Netzwerk Twitter gemeldet hatte. Dort erhitzte der Vorfall wegen damit verbundener Rassismusvorwürfe gegen die Kontrolleure die Gemüter.

Überwachungskamera liefert Aufnahmen

Gesichert ist bisher jedoch nur das: Als ein 33-jähriger Fahrkartenkontrolleur am Donnerstag den Fahrschein eines 27-jährigen Fahrgastes aus dem Benin sehen wollte, verweigerte sich dieser. Die Situation eskalierte, es kam zu Handgreiflichkeiten, in deren Nachgang sich beide Männer gegenseitig wegen Körperverletzung angeklagt haben. Die Polizei ermittelt in dem Fall, hat die Aufnahmen der Überwachungskamera gesichert. Diese Bilder wurden jedoch übers Wochenende noch nicht ausgewertet. Ebenfalls wurden noch keine Augenzeugen vernommen, weder der Twitterer noch der nun auf den Plan getretene Verfasser eines Schreibens, das unter anderem an den Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) gegangen ist.

Er behauptet, dem 27-Jährigen gegenüber gesessen zu haben, als die Kontrolle eskalierte. Der Mann habe sehr aufgebracht reagiert und sei von Minute zu Minute aggressiver geworden. Eine Kopfnuss und einen Faustschlag des 27-Jährigen will dieser Augenzeuge beobachtet haben, während der Kontrolleur lediglich versucht habe, den Mann festzuhalten. Das dürfen Fahrausweisprüfer, wenn ein Fahrgast weder ein Ticket noch einen Ausweis vorzeigen können.

Beteiligte und Augenzeugen widersprechen sich

Von eventuellen Mehrfachkontrollen will dieser Zeuge jedoch nichts gesehen haben. Der Twitterer hatte berichtet, dass der 27-Jährige in kurzer Folge mehrfach zum Zeigen seines Tickets aufgefordert wurde. Er sprach deshalb von Rassismus und erklärte damit die Weigerung des Mannes, bei der erneuten Kontrolle seinen Fahrschein zu zeigen.

Der Fall zeigt, wie schwierig die Ermittlungen sind, wenn sich nicht nur die direkt Involvierten, sondern auch Augenzeugen widersprechen. Die DVB wollen das Schreiben an die Polizei weiterleiten. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecher Stefan Grohme.

Von uh