Dresden

Vor dem Thor Steinar-Laden an der Kesselsdorfer Straße haben Aktivisten in der Nacht zu Freitag Scherben und Blumen abgelegt. Zu der Aktion im Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht bekennt sich das „Radical Performence Collective (RPC)“, eine Gruppe von Künstlern. „Der Thor Steinar Laden auf der Kesselsdorfer Straße steht noch heute für den unbändigen Hass auf Juden und Jüdinnen, Homosexuelle und politisch Andersdenkende. Ihnen wollen wir die historische Verantwortung, welche sie für die Geschehnisse haben, sichtbar machen“, heißt es in einer Mitteilung. Jede einzelne Scherbe stehe symbolisch für tausende Scheiben, die während der Reichspogromnacht von Nazis eingeworfen wurden.

Von DNN