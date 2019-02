Dresden

Am Montag wurde der Polizei ein etwa fünf Meter langes Graffiti an einem Gebäude an der Oschatzer Straße in Pieschen gemeldet. Das Graffiti erstreckt sich über eine Hauswand, ein Schaufenster und eine Haustür, wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht. Der entstandene Sachschaden liegt noch nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von na