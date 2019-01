Dresden

Ein Ladendieb ist am Montagabend bei dem Versuch gescheitert, ohne zu bezahlen ein Geschäft am Straßburger Platz zu verlassen. Als er die Waren in seinem Rucksack verschwinden ließ, wurde er von einem Detektiv beobachtet und zur Rede gestellt.

Dem 36-jährigen Täter schmeckte das gar nicht. Er holte aus und langte erneut zu: sein Schlag traf den Ladendetektiv ins Gesicht. Weiter brachte das den Dieb jedoch nicht. Ein Kunde half, den Ertappten festzuhalten und an der Flucht zu hindern. Auch vom Eintreffen der Polizei zeigte der deutsche Tatverdächtige sich wenig beeindruckt und verhielt sich den Beamten gegenüber weiter renitent. Er wurde festgenommen. Zum Wert des Diebesguts ist derzeit noch nichts bekannt.

Von kcu