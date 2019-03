Dresden

Schreckmoment für eine Renaultfahrerin am Donnerstagmorgen: Ihr Megane ging gegen 9.20 Uhr am Ullersdorfer Platz in Flammen auf. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, lenkte das Fahrzeug an den Fahrbahnrand und brachte sich in Sicherheit.

Die Berufsfeuerwehr der Wache Striesen und die Freiwillige Feuerwehr Bühlau konnten den Brand zügig löschen. Dennoch brannte der Wagen komplett aus. Wegen des Feuers kam es auf dem Ullersdorfer Platz zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.

Von halk